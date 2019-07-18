ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini...
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Kaynak: AA
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22:45 ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...