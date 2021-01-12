Trump, Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" diyen Trump, hakkında yürütülen azil süreci hakkında ise "Kesinlikle çok saçma" ifadesini kullandı.