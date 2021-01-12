Trump, Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum
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Trump, Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum

12.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:55
Trump, Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" diyen Trump, hakkında yürütülen azil süreci hakkında ise "Kesinlikle çok saçma" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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