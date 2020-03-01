ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Patriot konusunu görüştüklerini belirtti.

01.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:37
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı ile bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.


Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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