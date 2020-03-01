ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Patriot konusunu görüştüklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.
Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle