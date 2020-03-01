ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüyoruz

01.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:37

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.



Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle