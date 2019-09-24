24.09.2019 17:33

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA