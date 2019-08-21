ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Başbakanı'nın açıklaması edepsizce
Grönland Adası'nı Danimarka'dan satın almak istediğini söyleyerek yeni bir polemik başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in bu konudaki "absürd" açıklamasını "edepsizce" bulduğunu söyledi.
Grönland Adası'nı Danimarka'dan satın almak istediğini söyleyerek yeni bir polemik başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in bu konudaki "absürd" nitelemesini "edepsizce" bulduğunu söyledi.
Başkan Trump, Frederiksen'in sadece Grönland'ı satmakla ilgilenmediğini söylemesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle