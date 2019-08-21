ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Başbakanı'nın açıklaması edepsizce

ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Başbakanı'nın açıklaması edepsizce

Grönland Adası'nı Danimarka'dan satın almak istediğini söyleyerek yeni bir polemik başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in bu konudaki "absürd" açıklamasını "edepsizce" bulduğunu söyledi.

21.08.2019 23:30
ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Başbakanı'nın açıklaması edepsizce

Grönland Adası'nı Danimarka'dan satın almak istediğini söyleyerek yeni bir polemik başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in bu konudaki "absürd" nitelemesini "edepsizce" bulduğunu söyledi.


Başkan Trump, Frederiksen'in sadece Grönland'ı satmakla ilgilenmediğini söylemesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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