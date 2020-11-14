ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 aşısının Nisan ayında herkese ulaşacağını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 aşısının Nisan ayında herkese ulaşacağını açıkladı

14.11.2020 04:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 04:07
ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 aşısının Nisan ayında herkese ulaşacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında geliştirilmekte olan aşılar ile ilgili bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında geliştirilmekte olan aşılar ile ilgili bilgi verdi. "Nisan ayı itibari ile aşı toplumun geneline ulaşacak noktada olacak." diyen Trump, daha önce çıkacak aşıya güvenmediğini belirterek aşıyı uzmanlara inceleteceğini söyleyen New York Valisi Cuomo nedeni ile New York gibi bazı yerlerde aşının bulunmama ihtimali olduğunu söyledi. Cuomo geçtiğimiz Eylül ayında Trump'ı aşıyı seçimlerden önce hızlı çıkartmak için acele ettiğini söylemişti.

Trump aralık ayı itibari ile 20 milyon aşının yaşlılar ve sağlık çalışanları için hazır olacağını belirtirken Nisan ayında toplumun tamamına ulaşacak aşının dağıtımının yapılacağını belirtti. New York ile ilgili olarak "Bizden gelecek aşılara güvenmiyor. Bu sebeple Vali Cuomo isteyip istemediğini bize bildirmeli, yoksa vatandaşlarına aşıyı vermeyecek bir eyalete aşı gönderemeyiz" dedi.

Son günlerde 11 milyonu geçen vaka ve 250 bine ulaşan ölü sayıları ile ilgili olarak da yaptığı açıklamada Trump, "Bu yönetim umarım tekrar kapatma kararı almayacak, ileride ne olursa, hangi yönetim başta olursa bunu zaman gösterecek" dedi.

Cuomo ise yaptığı açıklamada "Olası bir aşı için hepimiz heyecanlıyız" derken Eyalet Başsavcısı Letita James, Trump'ı intikamcı duygular beslemek ile suçlayarak "tamamı ile geliştirilmiş bir aşı olduğunda eminiz ki Biden - Harris yönetimi New York'a yaşayanların bağışıklık kazanması için gereken miktarda aşı verecektir" dedi.

Trump konuşmasında soruları cevaplamazken, ülkede COVID-19 nedeni ile gerçekleşmesi olası kapatmalarla ilgili mesajı dışında seçimlere değinmedi. Ancak bu esnada söylediği "hangi yönetim başta olursa olsun" sözleri ile seçimleri kaybetmiş olabileceği ihtimalini ilk defa halk önünde kabul etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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