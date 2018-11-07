ABD Başkanı Donald Trump, Ara Dönem Seçimleri Hakkında Yaptığı Açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin...

ABD Başkanı Donald Trump, Ara Dönem Seçimleri Hakkında Yaptığı Açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin...

IHAAW200816-SIY/07-11-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ara Dönem Seçimleri Hakkında Yaptığı Açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin...

ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti" dedi. 07.11.2018 20: 08: 16 TSI
NNNN - WASHINGTON

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