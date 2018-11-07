ABD Başkanı Donald Trump, Ara Dönem Seçimleri Hakkında Yaptığı Açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin...
IHAAW200816-SIY/07-11-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti" dedi. 07.11.2018 20: 08: 16 TSI
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