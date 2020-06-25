ABD Başkanı Donald Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında kaç puan fark var?
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ABD Başkanı Donald Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında kaç puan fark var?

ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında süren seçim rekabetinde anket sonuçları çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. ABD Başkanı Trump, anketlerde Biden'ın gerisinde mi kaldı. ABD Başkanı Trump anketlerde ne durumda?

ABD Başkanı Donald Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında kaç puan fark var?
25.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:20

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçları ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasındaki rekabetin son durumunu ortaya koydu. Eski ABD başkan yardımcı ve Demokratların adayı Joe Biden'in ankette aldığı oy dikkat çekerken ABD Başkanı Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında kaç puan fark var, konuları merak edildi.

ABD BAŞKANI TRUMP ANKETLERDE NE DURUMDA?

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Joe Biden, yarışı önde götürüyor. Bidene yüzde 250 destek olduğu ortaya konan ankette Donald Trump yüzde 36 le 14 puan geriden geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında akaç puan fark var?
Joe Biden

Siyah ve hispanik seçmenler Biden'i desteklerken Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

45 yaş altı beyaz seçmenlerin 30'u Trump'ı desteklerken üzde 52'si Biden'e destek veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump anketlerde ne durumda? ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden arasında akaç puan fark var?
Donald Trump

65 yaş üstü beyaz seçmenler beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu desteklemiyor.

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