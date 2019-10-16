16.10.2019 20:40

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalı için, "Bu kesinlikle berbat bir şeydi. Orası Kentucky'idi. Suriye değildi. ABC bir özür borçlu" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA