ABD Başkanı: Bugüne kadar hakkımda atılmış en iyi başlık 'Trump aklandı'
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ABD Başkanı: Bugüne kadar hakkımda atılmış en iyi başlık 'Trump aklandı'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.

07.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:40
ABD Başkanı: Bugüne kadar hakkımda atılmış en iyi başlık 'Trump aklandı'

ABD Başkanı , soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.


Trump, dün Senato'da yapılan azil oylamasında "aklanmasının" ardından 'da açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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