ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında "birlik" mesajı verdi Açıklaması

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD'nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

Biden, ABD'nin, tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşeceklerini, bu tehditleri yeneceklerini belirtti.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." dedi.

"Yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım"

Konuşması boyunca "birlik" mesajını tekrarlayan Biden, "Hadi hep birlikte tazelenelim. Hadi birbirimizi dinlemeye başlayalım, yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım. Siyaset, öfkeli bir ateş olmak zorunda değil." diye konuştu.

Anlaşmazlıkların topyekün bir savaşa yol açmak zorunda olmadığının altını çizen Biden, "Doğruları manipüle edilmiş, hatta suni bir şekilde üretilmiş bir kültürü reddetmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Kongresine yapılan baskını da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir grup, demokrasimizin işleyişini durdurmak için halkın iradesini susturmak ya da bu kutsal mekanı (Kongre) bizden almak adına şiddeti bir araç olarak kullanabileceklerini düşündü ancak bu olmadı. Bu asla olmayacak. Ne bugün ne yarın ya da herhangi bir zamanda."

"Pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz"

Konuşmasında Kovid-19 salgınına dikkati çeken Biden, "Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz." dedi.

Biden, ülkesinin karşılaştığı sınavları vermekte yönetim olarak sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, "Bu çağda peş peşe gelen krizleri nasıl çözdüğümüz konusunda yargılanacağız." diye konuştu.

Bugün ettiği yeminin sorumluluğunu her zaman üzerinde hissedeceğini belirten Biden, "Anayasayı ve Amerika'yı savunacağım ve hepinize ihtiyaç duyduğunuz hizmeti vereceğim." ifadesini kullandı.

ABD halkına farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olmaları çağrısı yapan Biden, törene katılan hem Cumhuriyetçi hem Demokrat eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'a teşekkür etti.

Yönetimini hızlı ve acil iyileşmesi gereken bir ABD'nin beklediğini söyleyen Biden, birlik olunarak salgının yenileceğini, ırk eşitliğinin sağlanacağını vurguladı, ABD halkından birbirlerini dinlemelerini ve birbirlerine saygı duymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan