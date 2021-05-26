ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Floyd ailesiyle görüştü
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ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Floyd ailesiyle görüştü

ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Floyd ailesiyle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen George Floyd'un ölüm yıl dönümünde ailesiyle görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen George Floyd'un ölüm yıl dönümünde ailesiyle görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Floyd ailesiyle yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden ve Harris, Floyd ailesinin acılarını paylaştıklarını ifade ederek, ABD'deki ırkçılığa yönelik "Daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Joe Biden, "Bugün Oval Ofis'te George Floyd'un ailesiyle görüştüm. Bu korkunç 9 dakika 29 saniye her tekrarlandığında, bu acıyı ve kederi yeniden yaşamak zorunda kaldılar. Floyd ailesi olağanüstü bir cesaret gösterdi, özellikle bugün tekrar tanıştığım küçük kızı Gianna. Bir yıl önce babasının cenazesinden bir gün önce Jill ve ben aileyle tanıştık ve bana 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi" ifadelerini kullandı."DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ"Biden, Floyd'un kızı Gianna'nın sözlerine destek vererek, "Dünyayı değiştirdi. Cinayeti, 60'ların Sivil Haklar döneminden beri görmediğimiz bir protesto serisini başlattı. Her ırktan ve kuşaktan insanları, topluca anlamsız cinayetleri yeterince söylemek için barışçıl bir şekilde birleştiren protestolar düzenlendi. Geçen ay George'u öldüren polis memurunun mahkumiyeti, adalete doğru atılan bir başka önemli adımdı. Ancak ilerlememiz burada duramaz" dedi.HARRİS: DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Floyd ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Floyd şu anda aramızda olmalıydı. Cesaret ve direnç göstermeye devam eden ailesiyle birlikte olmalıydı" dedi. "Bir yıl önce, bir cep telefonu videosu ülkeye Siyah Amerikalıların nesiller boyunca doğru olduğunu bildiklerini ortaya çıkardı" diyen Harris, "Sadece bir karar, polisin suistimali ve aşırı güç kullanımı gibi ısrarcı meseleye değinmemektedir. Ne Floyd ailesinin acısını ne de sevdiklerinin zamansız kaybına üzülen tüm ailelerin acısını ortadan kaldırmaz" dedi. Harris, Biden'ın sözlerine destek vererek ırkçılığa karşı daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.


ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Floyd ailesiyle görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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