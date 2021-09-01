ABD Başkanı Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da yaptıkları baş başa görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Biden, bugünkü görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa'ya daha da entegre olması için demokratik reformları ele alacaklarını vurgulayarak, 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Münir Özkul Derya Şensoy
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD Başkanı Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 23:08:57. #1.14#

title