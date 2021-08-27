ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Bennett, Beyaz Saray'da bir araya geldi
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ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Bennett, Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Bennett, Beyaz Saray'da bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını açıkladı.

Oval Ofis'teki başbaşa görüşmeleri öncesi basının karşısına çıkan Bennett ve Biden, "dostluk" mesajları verdi.

Biden, dün Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin ailelerine başsağlığı dilerken, "Ne olursa olsun Afganistan'daki misyonumuzu tamamlayacağız." dedi.

Bennett'ı Beyaz Saray'da ağırladığı için mutlu olduğunu dile getiren Biden, bugünkü görüşmede Kovid-19 başta olmak üzere birçok ikili ve bölgesel gelişmeyi ele alacaklarını kaydetti.

Biden, ABD'nin İsrail'e desteğini sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugün İran tehdidi ve nükleer görüşmeler konusunu da ele alacağız. En başta şunu söylemek isterim ki diplomaside başarı sağlanamazsa, başka seçeneklere yönelmeye hazırız. İsrail'in diğer Arap ve Müslüman komşuları ile daha derin bağlar geliştirmesi de önemli bir konu." diye konuştu.

İsrail ve Filistin konusunun da ele alınacağını söyleyen Biden, ABD'li ve İsrailli heyetlerin vize muafiyeti konusu üzerinde çalışacağını belirtti.

Bennett da Afganistan'daki terör saldırısından dolayı ABD'ye başsağlığı dilerken iki ülke arasındaki derin bağları vurguladı.

Biden ve Bennett arasında dün yapılması planlanan görüşme, Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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