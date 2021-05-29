ABD Başkanı Biden ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişeli
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ABD Başkanı Biden ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişeli

ABD Başkanı Biden ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişeli
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişe duyduklarını ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede antisemitik saldırıların artmasından endişe duyduklarını ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Biden, yazılı bir açıklama yaparak ülkede artan antisemitik saldırılara dikkati çekti.

Son birkaç haftadır artan saldırıların "kabul edilemez" ve "Amerikan değerlerine aykırı" olduğuna işaret eden Biden, hiçbir Amerikalının dini değerleri ve inancı sebebiyle tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının yaşandığı süreçle birlikte ABD'nin bazı bölgelerinde Yahudilere karşı saldırı ve tehditlerin arttığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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