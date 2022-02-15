ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi. - Haberler
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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