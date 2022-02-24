ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title