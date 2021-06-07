ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ABD'ye davet etti
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ABD'ye davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'ye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'ye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçeklşetirdiği telefon görüşmesinde Ukraynalı lideri ABD'ye davet etti. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Biden'in Zelenskiy'i misafir etmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek olan 16 Haziran'daki buluşmada, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın çıkarlarını savunacağını da Zelenskiy'e telefon görüşmesinde aktardığı ifade edildi. Biden ve Zelenskiy'nin ne zaman görüşeceğine dair ise net bir tarih verilmedi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ABD'ye davet etti - Haberler
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