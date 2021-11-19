- ABD Başkanı Biden, Trudeau ve Lopez Obrador 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan sınır hareketliliği ve siyasi gerilimin artmasının ardından 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ikili görüşme gerçekleştirirken, üç lider daha sonra bir araya geldi. Görüşme, Biden'ın "Amerikan satın al" gündemi ve göçmenlik konusundaki gerilimleri ile geçen 5 yıl içinde gerçekleştirilen ilk Kuzey Amerika görüşmesi olarak özel bir anlam taşıyor. Görüşmelerde Kuzey Amerika ticaretinde yılda yaklaşık 1 buçuk trilyon doları yöneten ABD, Meksika ve Kanada arasında serbest ticaret anlaşmasına bağlı olarak bir anlaşmaya varılması hedeflenirken, araç endüstrisindeki anlaşmazlıklar Biden'ın "Amerikan satın al" politikası ve Meksika elektrik faturaları görüşmelerde ağırlık kazanan konular oldu.

ABD ve Kanada, ABD yapımı elektrikli araçların vergi kredisi önerisi konusunda anlaşmazlık yaşarken, Ottowa'nın ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği belirtildi. Görüşmeden kesin bir sonuç çıkmamakla birlikte Biden, Çin de dahil olmak üzere göçmenlik baskılarını hafifletmek, ticarette yaşanan gerilimleri azaltmak ve küresel salgının etkilerinden kurtulmak için iki komşusuyla birlikte ilerlemeyi umut ettiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ise, üçlü görüşmede ABD ve Kanada iş gücü için gerekli olan "göçmenlerin reddedilmesini durdurmak" da dahil olmak üzere Kuzey Amerika ekonomik entegrasyonunun "Çin'in üretken ve ticari genişlemesi" ile yüzleşmenin iyi olacağını söyledi.

Karayipler'e aşı sözü

Liderlerin korona virüs protokollerine uygun olarak oturduğu masada Biden, "Kuzey Amerika'daki gelecek vizyonumuz, paylaştığımız ortak güçlü yönlerimizdir " ifadelerine yer verirken, üçlü zirvenin ardından metan gazı salınımının azaltılması için Kuzey Amerika strateji geliştirme çalışmaları kapsamında üç ülkenin de Latin Amerika ve Karayipler'e korona virüs aşı bağışı sözü verdiği açıklandı.

Beyaz Saray gelecek yıl üçlü görüşmenin tekrarlanacağını duyurdu

Kanada Başbakanı Trudeau görüşme sonrası basın açıklaması yaparken, ABD'nin Kanada'daki kredilerle ilgili tedirginlik duyduğunun ve bunu yakından takip edeceklerinin altını çizdi.