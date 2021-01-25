ABD Başkanı Biden, transseksüellere yönelik orduya katılma yasağını kaldırdı
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ABD Başkanı Biden, transseksüellere yönelik orduya katılma yasağını kaldırdı

25.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:39
ABD Başkanı Biden, transseksüellere yönelik orduya katılma yasağını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Söz konusu yasak 2019'un Nisan ayında yürürlüğe girdi. 20 Ocak'ta yemin törenin ardından Beyaz Saray'a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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