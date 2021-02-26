ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

26.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 01:14
ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.

İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı." bilgisi yer aldı.

Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaşıkçı raporu Biden-Selman görüşmesinin sonrasına ertelenmişti

Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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