ABD Başkanı Biden: "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD Başkanı Biden: "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde"

23.12.2020 05:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 05:14

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz geride değil, önümüzde.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz geride değil, önümüzde." diyerek Amerikalıları kriz için mücadeleye hazır olmaları konusunda uyardı.

Biden Salı günü Delaware/Wilmington'da yapmış olduğu açıklamada "Kriz dönemindeki liderliğim sürecinde size su konuda söz veriyorum. Size doğruyu söyleyeceğim. Size gerçeği söyleyeceğim. ve işte basit gerçek. Covide karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz ileride, geride değil." sözleriyle Amerikalıların kendini bu sürece hazırlaması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Biden sözlerine "Bunu duymak ne kadar sinir bozucu olsa da, bu virüsü yenmek sabır, ısrar ve kararlılık gerektirecek. Bu kriz dönemini tersine çevirmek için gereken adımları atarken kaybedecek zaman olmayacak." şeklinde devam etti.

Pazartesi günü kabul edilen 900 milyar dolarlık Covid yardım paketi için Kongreyi alkışlayarak, Amerikalılara daha fazla ekonomik yardım ve destek sağlamak için, daha hızlı hareket edeceğine değinen seçilmiş başkan Joe Biden, yönetiminin, ABD şirketlerine ve federal hükümet kurumlarına yönelik gerçekleştirilen son büyük siber saldırıları da acilen ele alacağını söyledi. Konuyla ilgili, "Hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak şunu biliyoruz. Bu saldırı ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullanan Biden, "Trump yönetimi siber güvenliğe öncelik veremedi" diyerek Başkan Donald Trump'ın siber saldırıyı küçümsemesini eleştirdi.

Daha önce, görevdeki ilk 100 gününde, 50 milyon Amerikalıyı kapsayacak 100 milyon Covid-19 aşısı dağıtmayı taahhüt eden Biden, Ocak ayında göreve başladığında, önümüzdeki yıl için en az 300 milyon Amerikalıya Covid-19 aşısı dağıtmak üzere Kongre'den yeterli bütçe isteyeceğini söyledi. Biden'ın ulusal kanalda, canlı yayında Pfizer/ BioNTech Covid-19 aşısının ilk dozunu almasından bir gün sonra yaptığı bu açıklamalarda "İkinci dozu dört gözle bekliyorum ve aşıya kesinlikle güveniyorum. " diyerek Amerikalıları aşı olmaları konusunda cesaretlendirdi.

Tatil geleneklerinden vazgeçilmeli

Salı günü yaptığı açıklamada, diğer birçok Amerikalı gibi tatil geleneklerinden nasıl vazgeçtiğinden bahseden Biden, "Şükran Günü'nde yaptığımız gibi, hepimiz birbirimize daha fazla değer vermeliyiz ve birbirimizden biraz daha ayrı kalmalıyız. Bunun zor olduğunu biliyorum" dedi. Salı günüyle beraber Amerika'da toplam korona virüs ölü sayının 319 bini geçmesinin ardından sağlık uzmanları, özellikle de yaklaşan Noel için büyük gruplar halinde seyahat etmemeleri veya toplanmamaları konusunda Amerikalıları uyardı.

Biden, korona virüs aşılarının geliştirilmesi ve dağıtımında yer alan herkese, sağlık çalışanlarına, görevdeki ordu mensuplarına ve ailelerine de teşekkür etti.

Başkan Biden Noel öncesi son konuşmasının ardından resmi twitter hesabından, "Yönetimimin ilk 100 gününde şunları yapacağız:

Tüm Amerikalılardan maske takmalarını isteyeceğiz

100 milyon korona virüs aşısı uygulanması

Çoğu okulun yeniden açılması. Virüsü kontrol altına alıp hayatımıza geri döneceğiz." paylaşımını yaptı. - NEW YORK

ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'
ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'
ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'
ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'
ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Murat Paluli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Biden: "Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 05:16:11. #1.15#
title