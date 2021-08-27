ABD Başkanı Biden: "Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz"
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ABD Başkanı Biden: "Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz"

ABD Başkanı Biden: 'Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarla ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, terör örgütlerinin saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarla ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, terör örgütlerinin saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili olarak ABD askerleri için, "Onlar, başkalarının hayatlarını kurtarmak için tehlikeli ve özverili bir görevde bulunan kahramanlardı." dedi.

Biden, Afganistan'daki saldırıda öldürülen askerlerin ailelerinin yanında duracağını söyleyerek, "Amerikan askerlerinin ailelerine olan kutsal bağlılığımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi. Biden, istihbarat topluluklarına göre, Kabil'deki bombalı saldırının arkasında DEAŞ'ın olduğunu değerlendirerek, "saldırıyı gerçekleştirenleri affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşini bırakamayacağız ve bedelini ödeteceğiz." dedi.

"TAHLİYELER DEVAM EDECEK"

Biden, bugünkü saldırıların Afganistan'daki görevin süresini neden sınırlamak istediğini gösterdiğini söyleyerek, görevin "olağanüstü ve tehlikeli" olduğunu belirtti. Biden, "teröristler bizi yıldıramaz" ifadesinde bulunarak tahliyelerin devam edeceğini söylerken "ABD, hayat kurtarmak, Amerikalıları ve Afgan müttefiklerimizi Afganistan'dan tahliye etmek için bu görevi cesaret ve onurla yerine getirmeye devam edecek." dedi.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Başkan Biden, saldırıya yanıt olarak, komutanlardan karşılık vermelerini istediğini söyledi. Saldırganların yerlerinin tespit edildiğini belirten Biden, "Komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarını, liderliğini ve tesislerini vurmak için operasyonel planlar geliştirmelerini söyledim, istediğimiz bir anda, istediğimiz bir yerde, zamanda kuvvet ve hassasiyetle karşılık vereceğiz." dedi.

"Orduya ne gerekiyorsa talimat verdim. Ek güce ihtiyaçları olursa bunu sağlarım"

Kabil havaalanının çevresini güvence altına almak için Taliban'a olan bağımlılığa yönelik açıklamada bulunan Biden, "Bu bir güven meselesi değil, karşılıklı çıkar meselesidir. Alabildiğimiz kadar çok insanı dışarı çıkarmamız onların kendi çıkarınadır" söyledi.

"HERKESİ TAHLİYE EDEMEYİZ"

Biden, milyonlarca Afgan'ın ABD'ye gitmek istemesine rağmen, ABD'nin herkesi tahliye edemeyeceğini söyledi. Biden, "tarihte, bir savaş sona erdiğinde, bir ülkeden çıkarılması istenen herkesin dışarı çıkacağını garanti eden hiçbir çatışma bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'in havaalanı dışında meydana gelen iki patlama ve silahlı çatışmaya ilişkin yaptığı konuşmada hayatını kaybeden 12 ABD askeri için saygı duruşunda bulundu.

DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 72'ye ulaştı. 15'i ABD personeli olmak üzere toplamda 143 kişi yaralandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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