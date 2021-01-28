ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı Açıklaması
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ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı Açıklaması

28.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:34
ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın "ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak" için yaptığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın "ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak" için yaptığını belirtti.

20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan Biden, başta Trump döneminin tartışmalı politikaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere birçok konuda yeni kararnamelere imza atmaya devam ediyor.

Bugün "sağlık sistemi" başlığında iki ayrı kararname imzalayan Biden, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, "Bugün bu kararnameleri, Trump'ın ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için imzalıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, aslında bugünkü kararların yeni olmadığını, Trump döneminde kaldırılan uygulamaları geri getirdiklerini sözlerine ekledi.

Bugün imzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, "Obamacare" olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.

Biden ayrıca, "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Kadınların Sağlığının Korunması" başlıklı başka bir kararname daha imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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