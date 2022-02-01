ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar gelmesi halinde Katar'dan Avrupa'ya doğalgaz desteği istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırması karşısında her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi. Biden, Rusya'ya doğalgaz yaptırımları getirilmesi olasılığına karşı Katar'dan daha fazla doğalgaz tedarik etmesi talebinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin Washington DC ziyareti sırasında Beyaz Saray'da konuştu.

Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile geçen hafta yaptığı konuşmaların "çok yapıcı olduğunu" söyledi ve gerilimi azaltmak için diplomatik görüşmelere devam edeceklerini söyledi. ABD ile Rusya arasında geçtiğimiz haftalarda çok sayıda görüşme yapılmış, ancak Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltacak bir uzlaşıya varılamamıştı.

Katar Emiri'nin ziyareti sırasında Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda doğalgaz satışına yönelik yaptırım uygulanabileceğini belirterek böyle bir durumda Katar'dan doğalgaz tedarikini Avrupa'ya da genişletmesi talebinde bulundu.

Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgazın üçte biri Rusya'dan satın alınıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya'nın Ukrayna sınırına 120 bin civarındaki asker göndermesi sonrası yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Moskova ise askerlerin kendi sınırları içinde konuşlandırıldığını, Ukrayna'yı işgal niyeti olduğuna yönelik açıklamaları yalanlıyor.

Dünya genelinde doğalgaz tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu sebeple Avrupa'da birçok ülkede doğalgaz fiyatları da arttı. Herhangi bir saldırı ya da yaptırım durumunda enerji krizinin daha da fazla büyümesinden endişe ediliyor.

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticisi olan Katar'ın ise fazladan doğalgaz tedarik etme imkanı sınırlı. Çünkü üretim kapasitesinin büyük kısmının satışı halihazırda uzun süreli anlaşmalarla garanti altına alınmış durumda. Ancak uzun süreli anlaşmalarının olduğu -başta Çin ve Japonya olmak üzere- Asya'daki müşterilerinin bunu kabul etmesi; karşılığında talep edecekleri tavizleri vermesi halinde Katar; yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgazın bir kısmını karşılayabilir. Bu da Katar'ın LNG satışının ancak yüzde 8 ile 10'u arasında bir miktara denk geliyor.

Oval Ofis'te Katar Emiri el Sani'yle birlikte basına açıklamalarda bulunan Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik ülke" olarak belirleme planları yaptığını söyledi. Bu statü, Katar'ı ABD'nin karşısında özel bir konuma getirecek. El Sani ise bu hamle karşısında Biden'la hem bölgesel güvenlik hem de Filistin halkına eşit haklar konusunu görüşeceğini söyledi.

Beyaz Saray: Rusya Belarus'a da asker gönderdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Belarus'a 5 bin asker gönderdiğini, gelecek haftalarda daha fazla takviye yapma planları olduğunu söyledi:

"Rusya'dan gelen tehditle ilgili olarak açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna sınırında da Rus askerleri konuşlandı. Bu çok tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an bir işgale başlayabileceğini söylüyoruz."

Rusya, Ukrayna'nın kuzey sınırında yer alan ve Rusya ile çok yakın ilişkiler içindeki Belarus ile ortak tatbikat yapacağını; bu sebeple askerlerinin ülkeye gönderileceğini duyurmuştu.

İngiltere, Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişletiyor

ABD'nin "her türlü adıma hazırız" açıklamasıyla birlikte İngiltere'den de bir adım geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni bir yasamayla birlikte Rusya'ya daha geniş çaplı yaptırımların mümkün kılınması konusunda adım attıklarını açıkladı.

İngiltere'de mevcut yasayla sadece Ukrayna'daki Rus hareketliliğine doğrudan dahil olanlar üzerinde yaptırım uygulayabiliyor. Ancak yeni yasamayla birlikte çok daha geniş çerçevede bireylere ve şirketlere yaptırım uygulanabilecek.

Moskova ise bu adımın İngiliz şirketlere ve hissedarlara zararı olacağı konusunda uyarıda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu durum iş dünyasına açık bir saldırıdır ve bizim de çıkarlarımız doğrultusunda karşılık vermemizi gerektirir" açıklaması yaptı.

Macron ile Putin yüz yüze görüşebilir

Fransa ise ABD'nin görüşmelerde ilerleme sağlayamadığı Rusya ile teması artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikinci telefon görüşmesini yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın önerdiği güvenlik garantilerinin görüşüldüğü, iki liderin yüz yüze görüşme yapma konusunda da uzlaştığı belirtildi.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada ise iki liderin yüz yüze görüşme seçeneğini göz önünde bulundurduğunu ancak bir tarih üzerinde karara varılmadığını açıkladı.

İki liderin cuma günü yaptığı telefon konuşmasında da Putin, "ABD'nin ve NATO'nun tepkilerinin Moskova'nın öncelikli güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik olmadığını; Ukrayna sınırındaki gerilimin artmasını istemediklerini" söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırması karşısında her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi. Biden, Rusya'ya doğalgaz yaptırımları getirilmesi olasılığına karşı Katar'dan daha fazla doğalgaz tedarik etmesi talebinde bulundu.