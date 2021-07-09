ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü
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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'nın düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştüğü bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'nın düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştüğü bildirildi.

İki liderin telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Suriye'ye sınır ötesi insani yardımın oy birliğiyle yenilenmesine yol açan ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından iki ülkenin ilgili ekiplerinin ortak çalışmalarını takdirle karşıladı." denildi.

Biden'ın Putin ile Rusya merkezli grupların ABD'ye ve dünyadaki diğer ülkelere yönelik siber saldırıları da konuştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, Rusya'nın faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarını engellemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve korsanların oluşturduğu daha geniş tehdide karşı koymayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Başkan Biden, ABD'nin bu süregelen meydan okuma karşısında halkını ve kritik altyapısını savunmak için gerekli her türlü eylemi yapacağını yineledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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