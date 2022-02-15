ABD Başkanı Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

AA, Kasım İleri - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

title