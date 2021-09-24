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ABD Başkanı Biden, "Quad" liderlerini Beyaz Saray'da ağırlıyor

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden,

ABD Başkanı Joe Biden, "Quad" liderleri olarak bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile ilk yüz yüze toplantısını bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Joe Biden, "Quad" liderleri olarak bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile ilk yüz yüze toplantısını bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirecek.

ABD ile Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında kurulan ve Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen Quad'ın ilk yüz yüze buluşması bugün yapılacak.

Biden, ilk kez mart ayında çevrim içi olarak bir araya geldiği üç ülke lideriyle yerel saatle 14.00'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek ve oluşumun stratejilerini ve yeni projeksiyonlarını ele alacak.

Görüşmede, Hint-Pasifik bölgesinde serbest ve açık ticaretin yapılabilmesinin öneminin yanı sıra Kovid-19, iklim krizi ve siber güvenlik gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Geçen hafta ABD ile Avustralya arasında varılan nükleer denizaltı anlaşmasının da görüşmedeki önemli başlıklar arasında yer alacağı kaydediliyor.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalanan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

17 Eylül'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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