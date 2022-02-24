ABD Başkanı Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını... - Haberler
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ABD Başkanı Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını...

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını...

ABD Başkanı Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Putin'in savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Haberler

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