ABD Başkanı Biden, özel şirketleri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-Biontech Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini anımsatarak, özel şirketleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-Biontech Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini anımsatarak, özel şirketleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye davet etti.

Biden, FDA'in Pfizer-Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için 16 yaş ve üstü kullanıma tam onay vermesinin ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Bu adımın Kovid-19 ile mücadelede "önemli bir kilometre taşı" olduğunu vurgulayan Biden, aşı olmak için FDA'in tam onayını bekleyen herkese "Şu anda aşınızı olmanın tam zamanı" çağrısında bulundu.

Biden, Delta varyantının "tehlikeli ve hızla yayılan" bir virüs olduğunun altını çizerek, özellikle aşılama oranlarının az olduğu bölgelerde bu virüsün daha sık görüldüğünü vurguladı.

Son dönemde federal çalışanlar için aşı zorunluluğu getirdiklerini ve birçok eyaletin de bu adımı izlediğini vurgulayan Biden, bu ayki aşılama oranlarının geçen aya göre yüzde 56 daha yüksek olduğunu söyledi.

Biden, aşılamada daha da hızlanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Milyonlarca Amerikalıya ulaşacak aşı zorunlulukları getirmeyeceğim. Bugün özel sektör şirketlerini aşı zorunluluğu konusunda adım atmaya ve aşının milyonlarca insana ulaşması için adım atmaya çağırıyorum. FDA'in tam onayı için bekleyen iş adamı, sivil toplum başkanı, komşu ya da iş yeri sahibiyseniz, şimdi çalışanlarınıza aşı zorunluluğu getirmenin tam zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay