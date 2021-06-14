ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda
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ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda

ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

- ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda

BRÜKSEL - ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. NATO Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevinden ayrılmadan son kez katıldığı zirve olması bakımından önem taşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na giriş yaptı. Biden, daha sonra NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmeye geçti.

Zirvede Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda
ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda
ABD Başkanı Biden, NATO Karargahı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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