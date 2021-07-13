ABD Başkanı Biden, Küba'daki protesto gösterilerini "özgürlük çağrısı" olarak niteledi
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ABD Başkanı Biden, Küba'daki protesto gösterilerini "özgürlük çağrısı" olarak niteledi

ABD Başkanı Biden, Küba'daki protesto gösterilerini 'özgürlük çağrısı' olarak niteledi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Küba'daki protesto gösterilerini "dikkate değer" ve "özgürlük için yüksek sesle dile getirilen çağrı" şeklinde değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Küba'daki protesto gösterilerini "dikkate değer" ve "özgürlük için yüksek sesle dile getirilen çağrı" şeklinde değerlendirdi.

Biden yaptığı açıklamada, Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan gıda sıkıntısı ve yüksek fiyatları protesto etmek için sokaklara dökülen Kübalılara destek verdi.

Küba'nın yakın tarihinde en büyük hükümet karşıtı eylemler olarak değerlendirilen protesto gösterilerinin, ülke halkının otoriter rejimden kurtulma arzusunun göstergesi olduğuna işaret eden Joe Biden, "Uzun zamandır doğrusu hiç bu protesto gibi bir şey gördüğümüzü sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Salgınla mücadele eden, on yıllardır otoriter rejim tarafından baskı ve ekonomik sıkıntılara maruz kalan" Küba halkının yanında olduğunu vurgulayarak "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor." dedi.

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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