ABD Başkanı Biden, köpekleri "Champ"ın öldüğünü duyurdu
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ABD Başkanı Biden, köpekleri "Champ"ın öldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Biden, köpekleri 'Champ'ın öldüğünü duyurdu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Başkanı Joe Biden, "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.

Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.

Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.

Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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