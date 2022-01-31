ABD Başkanı Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi. - Haberler
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ABD Başkanı Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Biden, Katar'ı

ABD Başkanı Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongreyi bilgilendirdiklerini söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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