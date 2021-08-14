ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine...
ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu.
ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur