ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine...

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine...
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu.

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
NYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
NYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Burcu Esmersoy Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:22:37. #1.16#

title