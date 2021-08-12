Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, istihbarat görevlisini dinlemedi sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, istihbarat görevlisini dinlemedi sosyal medyada gündem oldu

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, istihbarat görevlisini dinlemedi sosyal medyada gündem oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerden yürüdüğü ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerden yürüdüğü ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemediği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kameraların karşısında Beyaz Saray'a girmek için yürüdüğü sırada Biden, kendisine eliyle işaret ederek kaldırımı gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerin üzerinden yürüdü. Çalı ve ağaçların arkasından dolanarak Beyaz Saray'a giren Başkan Biden'ın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar arasında büyük ilgi çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "çalılar arkasında kaybolduğuna" ve "yolu nasıl şaşırdığına" dikkat çekerken, milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntüye ilişkin eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu görüntüyü dikkatlice izleyin" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, istihbarat görevlisini dinlemedi sosyal medyada gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 18:28:15. #1.15#

title