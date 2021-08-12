Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, istihbarat görevlisini dinlemedi sosyal medyada gündem oldu

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerden yürüdüğü ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerden yürüdüğü ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, tatil için gittiği ABD'nin Delaware eyaletinden döndüğü sırada Beyaz Saray'a girerken kendisine yolu gösteren istihbarat görevlisini dinlemediği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kameraların karşısında Beyaz Saray'a girmek için yürüdüğü sırada Biden, kendisine eliyle işaret ederek kaldırımı gösteren istihbarat görevlisini dinlemeyerek çimenlerin üzerinden yürüdü. Çalı ve ağaçların arkasından dolanarak Beyaz Saray'a giren Başkan Biden'ın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar arasında büyük ilgi çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "çalılar arkasında kaybolduğuna" ve "yolu nasıl şaşırdığına" dikkat çekerken, milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntüye ilişkin eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu görüntüyü dikkatlice izleyin" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı