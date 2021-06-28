ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
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ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

- ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Biden, toplantıda İran da dahil olmak üzere çeşitli konuları tartışacaklarını aktararak, İran'ın kendi yönetimi zamanında nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yineleyen Biden, ABD'nin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki son normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtti.

Rivlin ise, Biden'a aralarındaki anlaşmazlıklar ne olursa olsun ABD ile İsrail arasındaki bağların her zaman devam edeceğine dair güvence vererek, "Bizim gibi arkadaşlar zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayabilirler ama asla yakın ilişkilerini tehlikeye atmazlar. Ortak misyonumuz partilerin ve hükümetlerin sınırlarını aşıyor. Liderlik değişse bile birbirimize karşı yükümlülüklerimiz güçlü kalır" dedi.

"İsrail'in ABD'den daha büyük ve daha cesur bir dostu yoktur"

"İsrail halkı adına İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine verdiğiniz sağlam destek için size ve tüm Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Rivlin, "Sayın Başkan, tekrar burada olmaktan çok mutluyum. İsrail'in ABD'den daha büyük ve daha cesur bir dostu yoktur. Uluslarımız arasındaki benzersiz bağlar her zaman demokrasi ve liberalizmin ortak değerlerine dayanmıştır. Biz ortağız. Biz arkadaşız. Uluslarımız birbirine bağlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı olarak son kez Beyaz Saray'ı ziyaret eden Rivlin'in Biden ile görüşmesinin ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve üst düzey Kongre üyeleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Rivlin, 9 Temmuz'da görevini Isaac Herzog'a devredecek.

ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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