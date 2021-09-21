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ABD Başkanı Biden, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Politika
ABD Başkanı Biden, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Salih New York'ta bir araya geldi.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel diplomatik iş birliğinin derinleştirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Biden Irak'ın uzun dönem istikrarına desteğini yineledi.

Görüşmede, Irak'ta ekim ayında güvenilir ve şeffaf bir seçim yapılması çabaları da ele alındı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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