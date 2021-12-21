ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander'Biden: "En yeni Biden ile tanışın" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander'Biden: "En yeni Biden ile tanışın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander' Biden: "En yeni Biden ile tanışın" ABD Başkanı Joe Biden, yeni sahiplendiği köpeği 'Commander'i, sosyal medya hesabından paylaştığı "En yeni Biden ile tanışın" notuyla tanıttı.

- ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander'

Biden: "En yeni Biden ile tanışın"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, yeni sahiplendiği köpeği 'Commander'i, sosyal medya hesabından paylaştığı "En yeni Biden ile tanışın" notuyla tanıttı.

ABD Başkanı Joe Biden, 'Commander' (komutan) adını verdiği yeni bir Alman Çoban köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan Biden, " Beyaz Saray'a hoş geldin, Commander" notunu düştü.

"En yeni Biden ile tanışın"

Sosyal medya hesabından yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, "En yeni Biden ile tanışın" ifadelerine yer verdi.

Biden'ın ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttüğü gerekçesiyle, köpeğe Commander (komutan) isminin verildiği iddia edilirken, köpeğin Biden'a ailesi tarafından hediye edildiği de düşünülüyor.

ABD Başkanı Biden, diğer 2 köpeğini Ocak ayında Beyaz Saray'a getirmişti. Champ isimli 13 yaşındaki köpek Haziran'da hayatını kaybetmiş, Major isimli köpek ise Beyaz Saray'da birkaç ısırma olayına karışmasının ardından Delaware'ye geri gönderilmişti.

ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander'Biden: En yeni Biden ile tanışın

ABD Başkanı Biden'ın yeni köpeği 'Commander'Biden: En yeni Biden ile tanışın

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

 İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi 'kırmızı' listeye aldı

İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi "kırmızı" listeye aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title