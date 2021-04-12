ABD Başkanı Biden'ın "siber güvenlik" ekibi şekilleniyor
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ABD Başkanı Biden'ın "siber güvenlik" ekibi şekilleniyor

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden'ın 'siber güvenlik' ekibi şekilleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Chris Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday göstereceği belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Chris Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday göstereceği belirtildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Aralık 2020'de Rusya tarafından ABD'nin birçok federal kurumuna düzenlenen siber saldırı nedeniyle Biden'ın siber saldırılara karşı savunmaya önem verdiğini ve Biden'ın siber güvenlik ekibini şekillendirdiğini aktardı.

Yetkililere göre Biden, Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday gösterecek.

Daha önce Ulusal Güvenlik Ajansında üst düzey görevlerde yer alan Easterly ve Inglis, siber güvenlik alanında uzman isimler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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