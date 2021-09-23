ABD Başkanı Biden'ın kamuoyundaki 'onay oranı' yüzde 44'e geriledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'ın kamuoyundaki "onay oranı" yüzde 44'e geriledi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden'ın kamuoyundaki

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19 Eylül'de bir anket yapıldı.

Ankette, Başkan Biden'ın izlediği politikalar konusundaki fikirleri soruldu.

Katılanların yüzde 44'ü, Biden'ın politikalarını onayladığını bildirirken, yüzde 53'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise çekimser kaldığını ifade etti.

Temmuz ayında yapılan ankette, Biden'ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 55 çıkmıştı.

Öte yandan Demokrat seçmenler arasında temmuz ayında yüzde 88 olan Biden'ın onay oranı, bu ayki ankette yüzde 75'e düştü.

Biden'ın özellikle Afganistan ve göçmenler konusundaki politikaları son dönemde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreden tepki çekiyordu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mario Balotelli Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Başkanı Biden'ın kamuoyundaki 'onay oranı' yüzde 44'e geriledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:38:31. #1.12#