ABD Başkanı Biden'ın ilk yurtdışı ziyaretleri Haziran'da Belçika ve İngiltere'ye olacak
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ABD Başkanı Biden'ın ilk yurtdışı ziyaretleri Haziran'da Belçika ve İngiltere'ye olacak

ABD Başkanı Biden'ın ilk yurtdışı ziyaretleri Haziran'da Belçika ve İngiltere'ye olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığından bu yana ilk yurtdışı ziyaretleri kapsamında 11-13 Haziran'da İngiltere'deki G7 Zirvesi'ne, 14 Haziran'da da Belçika'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığından bu yana ilk yurtdışı ziyaretleri kapsamında 11-13 Haziran'da İngiltere'deki G7 Zirvesi'ne, 14 Haziran'da da Belçika'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti programı belli oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden'ın Haziran ayında gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyaretleri kapsamında 11-13 Haziran'da G7 Zirvesi için İngiltere'ye ve 14 Haziran'da da NATO Zirvesi için Belçika'ya gideceğini kaydetti. Biden'ın ziyaretlerindeki hedeflerine de değinen Psaki, "Bu ziyaret, Biden'ın müttefiklerimiz ve çok taraflı ortaklarımızla küresel zorlukları ele alma ve ABD'nin çıkarlarını daha iyi güvence altına almak adına yakın işbirliği içinde çalışma, ittifaklarımızı yeniden kurma, Atlantik ötesi ilişkiyi yeniden canlandırma konusundaki kararlılığını vurgulayacak" ifadelerini kullandı.

Psaki, Biden'ın 11-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düzenlenecek olan G7 Zirvesi'ne katılacağını ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere G7 liderleri ile ikili görüşmeler yapacağını belirtti. G7 Zirvesi'nde ise Biden'ın, ABD'nin halk sağlığı, ekonomi ve iklim değişikliği gibi birçok konudaki politikalarını ele alacağını kaydeden Sözcü Psaki, "Zirve'de Biden, çok taraflılığa olan bağlılığımızı güçlendirecek ve halk sağlığı, ekonomik iyileşme ve iklim değişikliği ile ilgili temel ABD politika önceliklerini ilerletmek için çalışacak ve büyük demokrasiler arasında dayanışma ve ortak değerler sergileyecek" ifadelerini kaydetti.

Sözcü Psaki, Biden'ın 14 Haziran'daki Belçika ziyaretine ilişkin olarak ise, "Başkan Biden, ABD'nin NATO, Atlantik ötesi güvenliğe ve toplu savunmaya olan bağlılığını teyit edecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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