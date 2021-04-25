ABD Başkanı Biden'in açıklamalarına tepki
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ABD Başkanı Biden'in açıklamalarına tepki

ABD Başkanı Biden'in açıklamalarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatansever Gençler Derneği Başkanı Veysel Taşdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.

Vatansever Gençler Derneği Başkanı Veysel Taşdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Veysel Taşdemir, kendi kirli geçmişlerini unutup 6 asır dünyaya adalet ile hükmeden bu necip millete iftira atan ABD'nin katliamlarını hatırlatarak, "Amerika'yı keşfederken 15 milyon Kızılderili yerlileri katletmiştir. Vietnam'da 4 milyon insanı katletmiştir. Kore'de 3 milyon insanı katletmiştir. Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon insanı katletmiştir. Afganistan'da 1,5 milyon insanı katletmiştir. Irak'ta 1 milyon insanı katletmiştir. Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine attığı atom bombaları sebebi ile 350 bin insanı katletmiştir. Bunlar ulaşabildiğimiz veriler, tabi gerçek sayılar bunların çok üstündedir. Evet düşünebiliyor musunuz, mazisinde bunca katliam olan bir devletin soykırım yaptığımız iddiasında bulunması 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözünü akıllara getirmektedir. Gelelim sözde soykırım yaptığımızı iddia ettikleri konuya. Ermeniler 1. Dünya Harbine kadar ülke topraklarında barış içinde hayatlarını sürdürmekte iken Osmanlının zayıf düşmesini ve cephede olmasını fırsat bilip Doğu ve Güneydoğu illerinde kurmuş oldukları acımasız çeteler ile 519 bin Müslüman'ı katletmişlerdir. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in sözde soykırımı kabul eden açıklamalarından hemen önce PKK terör örgütünün ülkemizdeki siyasi uzantısı olan HDP resmi twitter hesabından sözde soykırımın tanınması yönünde bir tweet atmış ve kendilerinin aslında kimleri temsil ettiğini tescil etmiştir. Bu tweet malumun ilanı olmuş, HDP'nin yıllarca 'Kürt temsilcisiyiz' diyerek kandırdığı Müslüman Kürtlerin temsilcisi olmadığı, Müslüman Kürtlerin düşmanı, Ermenilerin temsilcisi olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Buradan, diplomatlarımızın katili olan ASALA terör örgütünün devamı niteliğinde olan PKK terör örgütünün siyasi uzantısı, bu partinin derhal kapatılmasını ve yöneticilerinin de vatana ihanet suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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