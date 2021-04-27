ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Vatan Partisi Genel Merkezi Örgütlenme Büro Üyesi Ahmet Suseven, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Merkezi Örgütlenme Büro Üyesi Ahmet Suseven, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Suseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik emperyalist saldırı aracı olan Ermeni soykırımı yalanlarını AİHM'de tarihe gömdük. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakın parlamentoları ve hükümetleri, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir." dedi.

HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına değinen Suseven, "HDP derhal kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesi yargı sürecini uzatmamalı, Türkiye'nin karşılaştığı tehditlere uygun olarak hızla karar almalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin