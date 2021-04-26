ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler sürüyor

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da milletvekilleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da milletvekilleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ve diasporasının 1915'te yaşanan olayları tarihi ve hukuki zeminde araştırmak ve tartışmak yerine siyasi alana çektiğini vurguladı.

Ermenistan'ın ve diasporasının olayları yanlı ve yanıltıcı değerlendirmelerle, çok yönlü uluslararası propaganda, eylem ve kampanyalarla dünya gündeminde tutmaya çalıştığını belirten Günay şunları kaydetti:

"Hodri meydan, tüm arşivlerimiz açık. 1915 olayları neden 'soykırım' olarak tanımlanamaz? Çok açık ve basittir. Tarihi gerçeklerden uzaktır. Uluslararası hukukta dayanağı olmayan yalan bir iddiadır. 1915'te yaşanan zorunlu göçü 'soykırım' olarak resmen kabul eden 31 ülke vardır. Hatta ifade özgürlüğünü en önde savunan Fransa 2001 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımış, 2006 yılında Fransa Parlamentosu, Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmiştir. 2017 yılında ise Fransa Anayasa Mahkemesince 'Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır' gerekçesiyle iptal etmiştir. Söz konusu durumun tarihsel, hukuksal, siyasal boyutları bulunmaktadır. Tarihi konuları tarihçilere ve akademisyenlere bırakmak, hukuki konuları da uluslararası hukukçulara bırakmak gerekir. Siyasetçilerin popülist yaklaşımları iki ülke arasındaki konuyu daha da çözümsüzlüğe itmektedir."

"Bu yapılan müttefikliğe de sığmayan bir adımdır"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Biden'ın kullandığı ifadenin hukuki ve tarihi gerçeklerle örtüşmediğini aktardı.

Konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin meselesi olduğunu bildiren Çakırözer şöyle devam etti:

"Siyasetçi bir tespit yaptığında taraf oluyor. Bu haksız rencide edici açıklama asla kabul edilemez, kınıyorum. Tarihimizde yaşanan ortak acılar olduğunu biliyoruz. Önemli olan bu acılardan Anadolu'da yaşamış ve yaşamakta olan tüm halkların kardeşliğini pekiştirecek bir noktaya gidebilmek. Biden'ın bu tavrı Türk ve Amerikan halklarının dostluğuna yarar sağlamayacağı gibi Türkiye ile Ermenistan halkları arasındaki yakınlık ve dostluğun tesisine de katkı sağlamayacak. Türkiye ile Ermenistan halkları arasındaki yakınlık ve dostluğun tesisine de olumsuz etki edecektir. Bu yapılan müttefikliğe de sığmayan bir adımdır ve yanlıştır. Türkiye'yi, halkımızı önemsemeyen, yok sayan bu tavır asla kabul edilemez."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise sosyal medya hesabından, "ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." paylaşımını yaptı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da Biden'ın ifadelerini asla kabul etmediklerini ve lanetlediklerini belirtti.

Ceyhun, "Ülkemizle ilgili tarihi gerçeklerden uzak değerlendirmeleri tümüyle reddediyoruz. Tarih gerçekleri yazar ve şanlı tarihimize hiçbir şekilde leke süremeyecek bu yorumların tarih nezdinde en ufak kıymeti yoktur." açıklamasında bulundu.

Eskişehir'de STK üyelerinden basın açıklaması

Eskişehir'de, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri basın açıklaması yaptı.

Grup adına hazırlanan açıklamayı okuyan TGB İl Başkanı Ata Pelvanoğlu, Biden'ın nitelemesinin yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık