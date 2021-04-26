ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce geçen sene düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nu babası Hüseyin Gözenoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ve HDP'nin bu konuda yaptığı açıklamaya tepkisini dile getirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce geçen sene düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nu babası Hüseyin Gözenoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ve HDP'nin bu konuda yaptığı açıklamaya tepkisini dile getirdi.

Gözenoğlu, HDP'nin açıklamasını "talihsiz" olarak değerlendirerek, "HDP'nin devlet ve halk düşmanlığı ile emperyalist güçlerin uşağı olduğuna bir kez daha şahit olduk." dedi.

"Kürt halkının bütün değerlerini yok ettiniz, istismar ettiniz, şimdi de Ermeni halkını istismar ediyorsunuz." diyen Gözenoğlu, şunları kaydetti:

"Kürt halkının köylerini boşaltan, yıktıran, yerle bir eden, hafızalardan silinmeyecek büyük katliamları yapanlar ve yaptıranlar sizin zihniyetiniz. Peki siz bu kadar katliamın hesabını kime vereceksiniz ve kiminle yüzleşeceksiniz? Bu utançla nasıl yaşayacaksınız? Bizler sizleri asla affetmeyecek ve unutmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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