ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Malatya ve Şanlıurfa'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, yazılı açıklamasında, yüzbinlerce Türk'ün katledilmesini görmeyen haçlı zihniyetinin, tarihi gerçekleri ve uluslararası hukukta soykırım suçunun mahiyet ve tanımını tamamen görmezden gelerek Türk milletine soykırım iftirası atmasını reddettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak adlandırması, dostlukla da müttefiklikle de bağdaşmadığını aktaran Günata, şunları kaydetti:

"Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Soykırımlarla kurulmuş bir devlet olan ve sözde demokrasi getirmek için coğrafyamızı kan gölüne çeviren, yüz binlerce masumun kanına giren, milyonları vatanından eden ABD'nin kimseye ve hele Türk milletine insanlık dersi vermek haddi değildir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist PKK ve uzantılarını alenen destekleyen sözde müttefikin bu son düşmanlığı, bizleri şaşırtmamıştır. Türk milleti ve Türk Devleti olarak içerideki farklılıkları bir yana bırakmak zorundayız. Türk milletine soykırım iftirası atarak hakaret eden ABD dahil herkese gereken cevap verilmelidir."

Şanlıurfa

Memur-Sen Şanlıurfa Şubesinden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

İddianın tarihsel hiçbir gerçekliğinin olmadığı vurgulanan açıklamada, ABD yönetiminin 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ilmen yetersiz olduğunu kanaat getirildiği vurgulandı.

ABD yönetiminin mesnetsiz iddialarıyla sendika olarak mücadele edeceklerine yer verilen açıklamada, "Hepsinden önemlisi Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye'nin yetkili emek örgütü ve yetkin sivil toplum örgütü Memur-Sen olarak; Türkiye'nin yönünü değiştirmeye, gücünü eksiltmeye, bölgede ve yerkürede yürüttüğü insani faaliyetleri engellemeye dönük her tür girişime karşı nasıl mücadele etmişsek bu konuda da hem fiili hem de fikri zeminde milletimizin hukukunu, ecdadımızın onurunu, medeniyetimizin ve tarihimiziz ahkamını korumakta da aynı şekilde kararlı, öncü ve paydaş olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik