ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamalarla tepki gösterildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamalarla tepki gösterildi.

MAÜ'den yapılan açıklamada, Biden'ın 1915 yılında yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirerek, uzun süredir fanatik lobi gruplarının peşinde koştuğu hedefi gerçekleştirdiği bildirildi.

1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca "karşılıklı arşivler açılsın" ve "ortak bir komisyon kurulsun" şeklinde talepler dile getirdiği ancak bu taleplerin her seferinde muhataplarınca reddedilerek yalan üzerine inşa edilmiş sözde soykırım tezinin tek taraflı olarak kabul ettirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi de bu yalanın müttefiklik ilişkisi içinde olduğumuz bir ülkenin başkanı tarafından dile getirilmiş olmasının hangi hesaplara dayanmakta olduğu açıktır. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak milletimizin tarihinde, bizi suçlayanlarda var olan soykırımcılık kimliğinin hiçbir zaman olmadığını hatırlatarak, sözde soykırım iddiasında bulunan ABD'yi kınıyor, bu iddiaların araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için ülkemizin defalarca dile getirdiği arşivlerin açılması ve ortak komisyon kurulmasına dair talebi yineliyoruz."

Siirt

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Ermeni diasporasının iftira nitelikli iddialarına destek veren soykırım değerlendirmesinin hiçbir tarihi, hukuki ve bilimsel dayanağının olmadığını belirtti.

ABD Başkanının açıklamasının kabul edilemez olduğunu aktaran Şındak, "Şanlı tarihimizde sömürge ve soykırım asla gerçekleşmemiştir. Aksine yüzlerce yıldır bu topraklarda büyük medeniyetler kurmuş bu aziz millet, adaleti ve barışı hakim kılmış, her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Sömürülen halkların yanında yer alan aziz milletimizin şanlı tarihi, hiçbir dayanağı olmayan bu ithamlarla karalanamaz. Sözde soykırım iftirası ile asırlar boyunca barış içinde yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya kalkışan zihniyeti kınıyor, ABD Başkanının açıklamasını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar