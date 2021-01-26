ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
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ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

26.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:23
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede, Washington-Moskova ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Yeni göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkan olarak ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Rus medyası, görüşmede Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu duyurdu. Putin, iki ülke arasındaki diyaloğun iyileşmesinin, küresel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri nedeniyle tüm dünyaya da fayda sağlayacağını belirtti.

İLİŞKİLERİ ZEDELEYEN KONULAR DA TARTIŞILDI

Biden'ın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen bazı konuların da konuşulduğu ifade edildi. Biden'ın Amerikan şirketlerine ve devlet kurumlarına yönelik son siber saldırılar gibi konuları, geçen yıl Kremlin'in ABD'li askerleri öldürdüğü için Taliban'a ödül ödediğine dair medya iddialarını gündeme getirdiği ifade edildi. Öte yandan, Aleksey Navalni'nin zehirlendiği iddiaları ve Moskova'nın seçimlere müdahalesi gibi konuların da konuşulduğu aktarıldı.


ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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