ABD Başkanı Biden ile Kenya Devlet Başkanı Kenyatta bölgesel iş birliğini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin bölgede Kenya'yla iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin bölgede Kenya'yla iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden ve Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Biden'ın ABD ile Kenya arasındaki güçlü ilişkilerin önemini belirttiğine yer verilen açıklamada, ABD'nin bölgesel barışı ve güvenliği desteklemek için Kenya'yla yakın çalışma kararlılığını vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, Kenya'nın Afrika Boynuzu'ndaki liderliğini ve ayrıca terörle mücadele, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmadaki kararlılığını takdir etti." denildi.

Görüşmede iki lider Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani krizi de ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş